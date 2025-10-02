Сейчас Запорожская АЭС работает без подключения к основной энергосети, питание обеспечивается только резервными дизельными генераторами.

Такой режим работы создает повышенные риски для безопасности станции и населения вокруг, поскольку резервные системы не рассчитаны на длительную работу и любой сбой может иметь серьезные последствия.

Мы узнавали, что происходит на станции, и подготовили карту зоны поражения ЗАЭС.

Сейчас смотрят

Какова ситуация на ЗАЭС после оккупации

С 2022 года Запорожская АЭС находится под оккупацией, и ее энергоресурсы остаются недоступными для украинской энергосистемы.

С сентября 2022 года большинство ядерных реакторов станции находятся в “холодной остановке”.

Ситуация на ЗАЭС сегодня

23 сентября произошло отключение единственной высоковольтной линии 750 кВ, соединявшей ЗАЭС с украинской энергосистемой. Это уже десятый полный блэкаут станции со времени ее захвата.

В НАЭК Энергоатом сообщили, что технических препятствий для подключения станции нет, однако оккупационная администрация сознательно блокирует восстановление питания, оставляя АЭС зависимой от дизельных генераторов, которые могут работать только в аварийном режиме и не способны долго обеспечивать потребности станции.

Состояние реакторов на Запорожской АЭС

Из-за действий оккупантов станция длительное время остается без основного источника энергоснабжения. По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, все ключевые системы безопасности работают исключительно на резервных дизельных генераторах, что создает серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Ведомство отмечает, что игнорирование оккупационной администрацией базовых принципов ядерной безопасности, регулярные обстрелы и повреждения линий электропередачи российской армией могут привести к катастрофическим последствиям. Если запасы топлива иссякнут, вероятность аварии с опасными последствиями для Украины и соседних европейских государств высока.

В настоящее время МАГАТЭ подтвердило, что ситуация на ЗАЭС остается критической. По данным организации, текущих запасов дизельного топлива хватит примерно на 10 дней. Гросси предупредил, что нестабильность является крайне опасной, поскольку в случае полного отключения резервных систем существует риск расплавления ядерного топлива.

Министерство энергетики Украины совместно с МИД продолжает информировать международные организации об угрозе и призывает мировое сообщество усилить давление на Россию для скорейшего возвращения станции под контроль Украины.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС критическая: станция полностью отключена от энергосети, а один из резервных генераторов уже вышел из строя.

Угроза на ЗАЭС: последствия взрыва

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения проанализировали возможные последствия аварии на Запорожской атомной электростанции. Для оценки возможных последствий аварии на Запорожской АЭС эксперты ориентировались на события 1986 года на Чернобыльской станции.

Если тогда в четвертом реакторе ЧАЭС содержалось около 2 тыс. топливных сборок, то на ЗАЭС в шести энергоблоках и хранилищах отработанного ядерного топлива хранится до 18 тыс. таких сборок — в 9-10 раз больше. Это означает, что потенциальные последствия катастрофы на ЗАЭС могут превысить масштабы Чернобыля в десятки раз.

В случае взрыва или серьезного повреждения площадь возможной зоны отчуждения может достичь 30 тыс. кв. км — фактически десять Чернобыльских зон. Запорожская область в таком случае станет непригодной для проживания и хозяйственной деятельности. Загрязненной может оказаться территория до 2 млн кв. км, а уровень заражения Украины, Европы, России и Беларуси будет зависеть от направления ветра.

По оценкам, к ликвидации последствий придется привлечь до миллиона человек, количество погибших может составить десятки тысяч, а эвакуации подлежат не менее 2 млн человек. Днепр будет отравлен радионуклидами на многие поколения вперед. Особенно опасен возможный выброс цезия-137, который нанесет вред здоровью людей, почвам и водоемам. Основной удар примет Украина, но значительные последствия почувствуют также страны ЕС, Россия и Беларусь.

Причинами аварии могут стать пожар, взрыв или попадание снарядов, ракет или авиабомб.

Если взорвут ЗАЭС: радиус поражения

В соответствии с требованиями постановления №841, эвакуация населения из зон радиоактивного загрязнения вокруг атомных электростанций проводится в зависимости от их мощности:

для АЭС мощностью до 4 ГВт – в радиусе 30 км;

для АЭС мощностью более 4 ГВт – в радиусе 50 км.

Мощность Запорожской АЭС составляет 6 ГВт. В 50-километровую зону от города Энергодар, возле которого расположена станция, входят следующие населенные пункты Запорожской области:

Балабино,

Балки,

Василевка,

Большая и Малая Белозерки,

Днепрорудное,

Каменка-Днепровская,

Кушугум,

Малокатериновка,

Михайловка.

В зону также входят населенные пункты Днепропетровской области:

Никополь,

Марганец,

Томаковка,

Покров,

Покровское,

Червоногригоровка,

Грушевка.

Расстояние от Энергодара до города Запорожье составляет 52 км по прямой.

Почему РФ не удастся запустить ЗАЭС

Россия не сможет возобновить работу Запорожской атомной электростанции, даже в случае подключения ее к собственной энергосистеме. Об этом заявил бывший министр охраны окружающей природной среды Украины Юрий Костенко.

По мнению Костенко, существует как минимум четыре ключевых фактора, которые делают запуск станции невозможным:

после подрыва Каховской ГЭС отсутствуют надлежащие условия для охлаждения реакторов;

технологическая несовместимость, поскольку ЗАЭС работает на американском топливе компании Westinghouse, а не на российском;

критический дефицит квалифицированных кадров, несмотря на попытки Росатома командировать своих специалистов;

риск повреждения линии электропередачи, которую оккупанты пытаются подключить.

Как объясняет эксперт, ситуация напоминает события на японской АЭС Фукусима после цунами, когда была затоплена система охлаждения реакторов. В результате три реактора взорвались, а еще один расплавился.

Специалист отмечает, что даже если реакторы находятся в состоянии “холодной остановки”, все равно необходимо постоянное охлаждение. Внутри них остается ядерное топливо, компоненты которого продолжают взаимодействовать между собой, выделяя тепло. Если его не отводить, температура возрастает до критических значений.

Эксперт отмечает, что при отсутствии охлаждения в реакторе начинают накапливаться взрывоопасные газы – водород и кислород. Это может привести к взрыву всей реакторной установки.

Например, во время аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивное облако поднялось на высоту около 10 км. Какими же могут быть последствия возможного взрыва на Запорожской АЭС, пока невозможно предсказать.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.