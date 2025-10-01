РФ не сможет запустить Запорожскую АЭС даже после подключения к своей сети — Костенко
Россияне не смогут запустить Запорожскую атомную электростанцию, даже если подключат ее к своей энергосети.
Об этом заявил бывший министр охраны окружающей природной среды Украины Юрий Костенко.
Костенко о ситуации на Запорожской АЭС
По мнению Костенко, существует четыре причины, по которым Россия не сможет запустить Запорожскую АЭС, даже если подключит ее к своей энергосети. Среди них:
- недостаточное охлаждение после подрыва Каховской ГЭС;
- технологическая проблема, ведь электростанция перешла на топливо американского производства компании Westinghouse, и теперь не работает на российском;
- катастрофическая нехватка квалифицированного персонала, несмотря на попытки Росатома направить туда своих специалистов;
- возможное повреждение линии электропередачи, которую Россия пытается подключить.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аварийная ситуация на Запорожской АЭС является критической. По его мнению, ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает Россия.
Министерство энергетики Украины сообщило, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило критическую ситуацию на оккупированной россиянами ЗАЭС.
В Минэнерго отметили, что атомная электростанция функционирует исключительно на резервных дизель-генераторах, а имеющихся запасов топлива для них хватит только на 10 дней.
Источник: Суперпозиція