Россияне не смогут запустить Запорожскую атомную электростанцию, даже если подключат ее к своей энергосети.

Об этом заявил бывший министр охраны окружающей природной среды Украины Юрий Костенко.

Костенко о ситуации на Запорожской АЭС

По мнению Костенко, существует четыре причины, по которым Россия не сможет запустить Запорожскую АЭС, даже если подключит ее к своей энергосети. Среди них:

недостаточное охлаждение после подрыва Каховской ГЭС;

технологическая проблема, ведь электростанция перешла на топливо американского производства компании Westinghouse, и теперь не работает на российском;

катастрофическая нехватка квалифицированного персонала, несмотря на попытки Росатома направить туда своих специалистов;

возможное повреждение линии электропередачи, которую Россия пытается подключить.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аварийная ситуация на Запорожской АЭС является критической. По его мнению, ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает Россия.

Министерство энергетики Украины сообщило, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердило критическую ситуацию на оккупированной россиянами ЗАЭС.

В Минэнерго отметили, что атомная электростанция функционирует исключительно на резервных дизель-генераторах, а имеющихся запасов топлива для них хватит только на 10 дней.

