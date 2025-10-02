Укрзализныця сообщила о техническом сбое, из-за которого временно недоступны онлайн-сервисы компании.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Сайт и приложение Укрзализныци не работает: что известно

Как сообщили в транспортной компании, временно недоступны приложение для покупки билетов и официальный сайт Укрзализныци.

Пресс-служба сообщила, что причиной стали проблемы у интернет-провайдера компании.

В ближайшее время работа онлайн-сервисов будет восстановлена.

До тех пор билеты на поезда можно приобрести в кассах на железнодорожных станциях по всей Украине.

Напомним, что в результате российского обстрела Сумской области задерживается ряд поездов.

