Произошел сбой: в Укрзализныце не работает сайт и приложение
Укрзализныця сообщила о техническом сбое, из-за которого временно недоступны онлайн-сервисы компании.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Сайт и приложение Укрзализныци не работает: что известно
Как сообщили в транспортной компании, временно недоступны приложение для покупки билетов и официальный сайт Укрзализныци.
Пресс-служба сообщила, что причиной стали проблемы у интернет-провайдера компании.
В ближайшее время работа онлайн-сервисов будет восстановлена.
До тех пор билеты на поезда можно приобрести в кассах на железнодорожных станциях по всей Украине.
Напомним, что в результате российского обстрела Сумской области задерживается ряд поездов.
