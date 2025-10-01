В Сумской области задерживается ряд поездов из-за повреждения инфраструктуры и отключения электроэнергии в результате российского обстрела.

Какие поезда задерживаются из-за обстрелов в Сумской области

Как сообщает компания Укрзализныця, резервные тепловозы привели в готовность после отключения электричества в Сумской области после российской атаки. В настоящее время задерживается ряд поездов:

№779/780 Киев-Сумы (+02:57);

№787/788 Киев-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Киев (+03:30);

№143/144 Сумы-Львов (+01:40).

В компании отмечают, что пассажиры находятся в вокзальных укрытиях или в вагонах, в зависимости от места остановки поезда.

— Ждем отбоя воздушной тревоги, чтобы обследовать путь, обеспечить “габарит” и продолжить движение, — сообщает Укрзализныця.

В Укрзализныце утверждают, что диспетчеры максимально внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе, а локомотивные бригады готовятся нагнать отставание от графика.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

