Украина и Россия провели обмен пленными в четверг, 2 октября. Сегодня вернулись домой из плена 185 украинских военнослужащих, а также 20 гражданских.

Первые эмоции освобожденных после обмена пленными — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Обмен пленными 2 октября: первые эмоции освобожденных

В Государственной пограничной службе Украины обнародовали видеозапись, на которой можно увидеть, как один из освобожденных пленных узнает о том, что он успел стать дедушкой.

— Привет, ромашки мои. Я очень рад вас видеть. Я вернулся в родную Украину. И кто у меня: внук или внучка? — спросил один из защитников.

Как отмечают в Госпогранслужбе, за этими кадрами стоят сотни дней ожидания, тысячи молитв и вера людей. Там добавили, что среди освобожденных — 22 украинских пограничника.

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с обмена пленными в четверг, 2 октября.

По информации СБУ, домой вернулись воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, которые были в Мариуполе, на Азовстали и Чернобыльской АЭС.

Большинство освобожденных защитников находились в плену еще с 2022 года, а сейчас — уже наконец-то дома, подчеркнули в СБУ.

