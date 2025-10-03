Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия выполнял задания российских спецслужб. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Расследование убийства Андрея Парубия

Следствие установило, что подозреваемый, проживавший во Львове, был завербован российскими спецслужбами. С тех пор он получал задания и отчитывался перед россиянами об их выполнении.

Мужчина отслеживал и передавал врагу места расположения Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючей смесью.

Впоследствии спецслужбы РФ решили дать своему агенту более сложное задание — убить Андрея Парубия. Враг профинансировал подготовку этого преступления.

Фигурант отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения Андрея Парубия. Киллер также готовил план побега за границу после совершения убийства.

Напомним, что правоохранители задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник арестован. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее убийство Андрея Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).

Напомним, неизвестный мужчина, замаскировавшись под курьера доставки, несколько раз выстрелил в Андрея Парубия на улице. 1 сентября правоохранители задержали подозреваемого.

Парубия похоронили на Лычаковском кладбище 2 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Андрею Парубию.

Источник : СБУ

