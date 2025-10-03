Подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу спецслужб РФ — СБУ
Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия выполнял задания российских спецслужб. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Расследование убийства Андрея Парубия
Следствие установило, что подозреваемый, проживавший во Львове, был завербован российскими спецслужбами. С тех пор он получал задания и отчитывался перед россиянами об их выполнении.
Мужчина отслеживал и передавал врагу места расположения Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючей смесью.
Впоследствии спецслужбы РФ решили дать своему агенту более сложное задание — убить Андрея Парубия. Враг профинансировал подготовку этого преступления.
Фигурант отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения Андрея Парубия. Киллер также готовил план побега за границу после совершения убийства.
Напомним, что правоохранители задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник арестован. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее убийство Андрея Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).
Напомним, неизвестный мужчина, замаскировавшись под курьера доставки, несколько раз выстрелил в Андрея Парубия на улице. 1 сентября правоохранители задержали подозреваемого.
Парубия похоронили на Лычаковском кладбище 2 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Андрею Парубию.