Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія виконував завдання російських спецслужб. Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Розслідування вбивства Андрія Парубія

Слідство встановило, що підозрюваного, який проживав у Львові, був завербований російськими спецслужбами. Відтоді він отримував завдання і звітував росіянам про їхнє виконання.

Чоловік відстежував та передавав ворогу місця розміщення Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів із пальним.

Згодом спецслужби РФ вирішили дати своєму агентові складніше завдання – вбити Андрія Парубія. Ворог профінансував підготовку цього злочину.

Фігурант відстежував розклад дня та маршрути пересування Андрія Парубія. Кілер також готував план втечі за кордон після вчинення вбивства.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник заарештований. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

Нагадаємо, невідомий чоловік, замаскувавшись під кур’єра доставки, кілька разів вистрілив у Андрія Парубія на вулиці. 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного.

Парубія поховали на Личаківському кладовищі 2 вересня.

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно Андрію Парубію.

Джерело : СБУ

