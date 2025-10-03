Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг материал в британской газете The Telegraph о задержках в поступлении оружия из США из-за шатдауна.

Об этом он написал в социальной сети X (Twitter).

Поставки оружия из США идут по плану

– Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать, — написал спикер МИД, прикрепив к сообщению скриншот новости.

False. Ukraine-US drone deal talks are proceeding as planned and shipments continue to arrive. pic.twitter.com/bvWpw51UDw Сейчас смотрят — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) October 3, 2025

2 октября газета The Telegraph опубликовала материал, в котором говорилось, что поставки американского оружия в Украину могут задержаться из-за шатдауна в США.

Ссылаясь на источник в украинском правительстве, в материале говорилось, что все будущие проекты пострадали.

Они привели цитату источника: Главная проблема заключается в том, что мы ведем много дискуссий о будущих поставках оружия. Представители Пентагона, Госдепа и Белого дома не проводят встреч, и мы теряем время из-за шатдауна.

Также говорилось, что “другие украинские делегации, которые должны были прибыть в ближайшие недели, сейчас пересматривают свои планы”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.