В Украине запустили онлайн-сертификацию операторов разминирования в Дії
В приложении Дія заработала онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности, что позволит почти все этапы пройти дистанционно.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Онлайн-сертификация операторов разминирования в Дії: что известно
Отныне почти все этапы можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции.
Единственное, что останется офлайн — выездная проверка на месте.
Для операторов и органов сертификации предусмотрены отдельные кабинеты, что позволит быстро обмениваться документами и комментариями.
Каждый этап имеет четкие сроки, а минимальное время сертификации составит от одного месяца.
Это значительно ускорит процесс допуска новых операторов к разминированию территории Украины.
По словам Свириденко, на данный момент в Украине зарегистрировано 125 операторов противоминной деятельности, большинство из которых украинские — только восемь иностранных.
Масштабирование и ускорение разминирования входит в ключевые приоритеты правительства, ведь Украина сегодня является одной из самых заминированных стран мира.
Ожидается, что новый сервис сделает процесс прозрачным и удобным, а главное — ускорит темпы разминирования.