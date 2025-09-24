В приложении Дія заработала онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности, что позволит почти все этапы пройти дистанционно.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Онлайн-сертификация операторов разминирования в Дії: что известно

Отныне почти все этапы можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции.

Единственное, что останется офлайн — выездная проверка на месте.

Для операторов и органов сертификации предусмотрены отдельные кабинеты, что позволит быстро обмениваться документами и комментариями.

Каждый этап имеет четкие сроки, а минимальное время сертификации составит от одного месяца.

Это значительно ускорит процесс допуска новых операторов к разминированию территории Украины.

По словам Свириденко, на данный момент в Украине зарегистрировано 125 операторов противоминной деятельности, большинство из которых украинские — только восемь иностранных.

Масштабирование и ускорение разминирования входит в ключевые приоритеты правительства, ведь Украина сегодня является одной из самых заминированных стран мира.

Ожидается, что новый сервис сделает процесс прозрачным и удобным, а главное — ускорит темпы разминирования.

