Силы специальных операций Вооруженных сил Украины ударными дронами атаковали РЛС (радиолокационную станцию) дальнего обнаружения П-14Ф Лена и трассовый радиолокационный комплекс Сопка-2.

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций.

Поражение двух радиолокационных комплексов врага

Так, РЛС П-14Ф Лена была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг российской военной авиабазы Бутурлиновка, что в Воронежской области.

Трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК Сопка-2 был элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. ТРЛК Сопка-2 украинские дроны поразили в селе Гармашовка Воронежской области.

Оба вражеских радиолокационных комплекса были нацелены на противодействие украинским беспилотникам.

30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф.

Ночью 18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810 отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

13 сентября на железнодорожном участке Малоархангельск – Глазуновка в результате спецоперации ГУР Минобороны и Сил специальных операций прогремел взрыв, в результате которого двое росгвардейцев погибли, а один получил минно-взрывную ампутацию обеих ног.

