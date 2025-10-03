Вибухи в Полтавській області: дронами та ракетами пошкоджено обʼєкти енергетики
Вибухи в Полтавській області пролунали під час масованої атаки РФ із застосуванням ракет та безпілотників.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Вибухи в Полтавській області 3 жовтня: що відомо
За його словами, у ніч проти 3 жовтня ворог здійснив масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та безпілотників.
Повітряну тривогу було оголошено одразу в чотирьох районах області.
О 6:22 Повітряні сили сповістили про рух крилатої ракети у напрямку Полтави.
Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях області.
Унаслідок вибухів у Полтавській області сьогодні постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.
Крім того, у Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння.
У всіх випадках минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.