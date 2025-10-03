Вибухи в Полтавській області пролунали під час масованої атаки РФ із застосуванням ракет та безпілотників.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Вибухи в Полтавській області 3 жовтня: що відомо

За його словами, у ніч проти 3 жовтня ворог здійснив масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та безпілотників.

Повітряну тривогу було оголошено одразу в чотирьох районах області.

О 6:22 Повітряні сили сповістили про рух крилатої ракети у напрямку Полтави.

Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях області.

Унаслідок вибухів у Полтавській області сьогодні постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, у Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння.

У всіх випадках минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

