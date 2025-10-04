Непростая ситуация с поставками электроэнергии после российских обстрелов сейчас наблюдается в Шостке, Шосткинском районе и других районах Сумской области, в Черниговской области, а также в Донецкой области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 4 октября.

Зеленский об ударах РФ по Украине

По словам Зеленского, сегодня фактически весь день были жесткие удары российских войск по городу Шостка на Сумщине, в частности по вокзалу и энергетике.

— Гражданская инфраструктура. Это такой типичный российский террор. Десятки дронов. Одно из попаданий было фактически по поезду. Обычный поезд, никакого военного смысла. К сожалению, человек погиб. Мои соболезнования. Есть пострадавшие, среди них трое детей, младшему из них – всего семь лет. Всем оказывается соответствующая помощь, — сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил каждого, кто помогает. На месте работают энергетики, ремонтные бригады, необходимые службы привлечены для восстановления подачи электричества.

— Шостка, Шосткинский район, другие районы Сумщины и Черниговщины, а также в Донецкой области сложная ситуация с электричеством после ударов, — обратил внимание глава государства.

По словам Зеленского, Украина прилагает максимальные усилия для восстановления подачи электричества, воды и нормальной связи.

Он подчеркнул, что важно, чтобы во всех общинах и на областном уровне максимально поддерживали людей, особенно семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто живет один. Резервы поддержки должны быть в каждом регионе, сказал президент.

— Это персональная ответственность руководителей в областях, — подчеркнул глава государства.

