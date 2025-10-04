Непроста ситуація з постачанням електрики після російських обстрілів наразі спостерігається у Шостці, Шосткинському районі та інших районах Сумщини, на Чернігівщині, а також на Донеччині.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 4 жовтня.

Зеленський про удари РФ по Україні

За словами Зеленського, сьогодні фактично весь день були жорсткі удари російських військ по місту Шостка на Сумщині, зокрема по вокзалу та енергетиці.

– Цивільна інфраструктура. Це такий типовий російський терор. Десятки дронів. Одне з влучань було фактично по потягу. Звичайний потяг, жодного воєнного сенсу. На жаль, людина загинула. Мої співчуття. Є постраждалі, серед них троє дітей, молодшому з них – сім років тільки. Усім надається відповідна допомога, – сказав Зеленський.

Президент України подякував кожному, хто допомагає. На місці працюють енергетики, ремонтні бригади, необхідні служби залучені для відновлення постачання електрики.

– Шостка, Шосткинський район, інші райони Сумщини та Чернігівщини, також на Донеччині непроста ситуація з електрикою після ударів, – звернув увагу глава держави.

За словами Зеленського, Україна докладає максимальних зусиль для відновлення постачання електрики, води та нормального зв’язку.

Він наголосив, що важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували людей, особливо сім’ї з дітьми, літніх людей і тих, хто живе сам. Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні, сказав президент.

– Це персональна відповідальність керівників в областях, – наголосив глава держави.

