Октябрь традиционно богат важными событиями, датами и профессиональными праздниками. В этом месяце украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, День территориальной обороны, День учителя, День украинской письменности и языка и многие другие знаковые события.

Факты ICTV узнавали, сколько рабочих дней в октябре и будут ли у украинцев дополнительные выходные.

Сколько выходных в октябре

В октябре 31 календарный день. Также есть государственные праздники. Но в период военного положения действует Закон Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, который отменяет перенос рабочих дней и дополнительные выходные.

Сейчас смотрят

Поэтому в октябре 2025 года длительных праздничных периодов не предусмотрено. Следовательно, украинцы будут работать даже в праздники.

Количество выходных дней в октябре 2025 года — 8 (субботы и воскресенья).

Будем отдыхать: 5–6, 13–14, 18–19, 25–26 октября.

Сколько рабочих дней в октябре 2025 года

Количество рабочих дней в октябре — 23.

Работать будем: 1–4, 7–12, 15–17, 20–24, 27–31 октября.

Календарь праздников октября 2025 года:

1 октября — День ветеранов и пожилых людей, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества.

2 октября — Международный день социального педагога, Международный день ненасилия.

3 октября — Всемирный день улыбки, День грибников.

5 октября — День работников образования, День кадровика, Всемирный день учителя, День территориальной обороны Украины.

6 октября — Международный день врача, День архитектора.

7 октября — Всемирный день хлопка.

8 октября — День юриста.

9 октября — Всемирный день почты, День защиты зрения, День риэлтора.

10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии.

11 октября — Международный день девочек.

12 октября — День художника, День профсоюзов Украины, Всемирный день экономиста, День работников Госсанэпидслужбы.

13 октября — Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.

14 октября — Международный день стандартизации.

15 октября — Всемирный день сельской женщины, День чистых рук.

16 октября — Всемирный день продовольствия, День шефа, День анестезиолога, День аллерголога.

17 октября — Международный день борьбы с бедностью.

18 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности, День конфет, День галстука.

19 октября — День работников пищевой промышленности, Всеукраинский день ответственности человека.

20 октября — День борьбы против рака молочной железы, День повара, Международный день авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с остеопорозом.

22 октября — Всемирный день людей с дефектами речи.

23 октября — День работников рекламы.

24 октября — День ООН, Всемирный день информации о развитии.

25 октября — День маркетолога, День капеллана, День производителя кабельно-проводниковой продукции.

26 октября — День автомобилиста и дорожника.

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия, День украинской письменности и языка.

28 октября — День освобождения Украины от нацистских захватчиков, Международный день анимации, День дедушек и бабушек.

29 октября — День борьбы с инсультом, День финансиста ВСУ, День службы охраны.

31 октября — Международный день Черного моря, Всемирный день городов, День экономии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.