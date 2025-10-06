Рабочие дни в октябре 2025 года: сколько будут работать украинцы
Октябрь традиционно богат важными событиями, датами и профессиональными праздниками. В этом месяце украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, День территориальной обороны, День учителя, День украинской письменности и языка и многие другие знаковые события.
Факты ICTV узнавали, сколько рабочих дней в октябре и будут ли у украинцев дополнительные выходные.
Сколько выходных в октябре
В октябре 31 календарный день. Также есть государственные праздники. Но в период военного положения действует Закон Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, который отменяет перенос рабочих дней и дополнительные выходные.
Поэтому в октябре 2025 года длительных праздничных периодов не предусмотрено. Следовательно, украинцы будут работать даже в праздники.
Количество выходных дней в октябре 2025 года — 8 (субботы и воскресенья).
Будем отдыхать: 5–6, 13–14, 18–19, 25–26 октября.
Сколько рабочих дней в октябре 2025 года
Количество рабочих дней в октябре — 23.
Работать будем: 1–4, 7–12, 15–17, 20–24, 27–31 октября.
Календарь праздников октября 2025 года:
- 1 октября — День ветеранов и пожилых людей, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества.
- 2 октября — Международный день социального педагога, Международный день ненасилия.
- 3 октября — Всемирный день улыбки, День грибников.
- 5 октября — День работников образования, День кадровика, Всемирный день учителя, День территориальной обороны Украины.
- 6 октября — Международный день врача, День архитектора.
- 7 октября — Всемирный день хлопка.
- 8 октября — День юриста.
- 9 октября — Всемирный день почты, День защиты зрения, День риэлтора.
- 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии.
- 11 октября — Международный день девочек.
- 12 октября — День художника, День профсоюзов Украины, Всемирный день экономиста, День работников Госсанэпидслужбы.
- 13 октября — Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.
- 14 октября — Международный день стандартизации.
- 15 октября — Всемирный день сельской женщины, День чистых рук.
- 16 октября — Всемирный день продовольствия, День шефа, День анестезиолога, День аллерголога.
- 17 октября — Международный день борьбы с бедностью.
- 18 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности, День конфет, День галстука.
- 19 октября — День работников пищевой промышленности, Всеукраинский день ответственности человека.
- 20 октября — День борьбы против рака молочной железы, День повара, Международный день авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с остеопорозом.
- 22 октября — Всемирный день людей с дефектами речи.
- 23 октября — День работников рекламы.
- 24 октября — День ООН, Всемирный день информации о развитии.
- 25 октября — День маркетолога, День капеллана, День производителя кабельно-проводниковой продукции.
- 26 октября — День автомобилиста и дорожника.
- 27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия, День украинской письменности и языка.
- 28 октября — День освобождения Украины от нацистских захватчиков, Международный день анимации, День дедушек и бабушек.
- 29 октября — День борьбы с инсультом, День финансиста ВСУ, День службы охраны.
- 31 октября — Международный день Черного моря, Всемирный день городов, День экономии.