Робочі дні у жовтні 2025 року: скільки працюватимуть українці
Жовтень традиційно багатий на важливі події, дати й професійні свята. Цього місяця українці вшановують День захисників і захисниць України, День територіальної оборони, День учителя, День української писемності та мови й чимало інших знакових подій.
Факти ICTV дізнавалися, скільки робочих днів у жовтні та чи матимуть українці додаткові вихідні.
Скільки вихідних у жовтні
У жовтні 31 календарний день. Також є державні свята. Але у період воєнного стану діє Закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який скасовує перенесення робочих днів та додаткові вихідні.
Тож у жовтні 2025 року тривалих святкових періодів не передбачено. Отже українці працюватимуть навіть на свята.
Кількість вихідних днів у жовтні 2025 року – 8 (суботи й неділі).
Відпочиватимемо: 5–6, 13–14, 18–19, 25–26 жовтня.
Скільки робочих днів у жовтні 2025 року
Кількість робочих днів у жовтні – 23.
Працюватимемо: 1–4, 7–12, 15–17, 20–24, 27–31 жовтня.
Календар свят жовтня 2025 року:
- 1 жовтня — День ветеранів та людей похилого віку, День захисників і захисниць України, День українського козацтва.
- 2 жовтня — Міжнародний день соціального педагога, Міжнародний день не насильства.
- 3 жовтня — Всесвітній день усмішки, День грибників.
- 5 жовтня — День працівників освіти, День кадровика, Всесвітній день учителя, День територіальної оборони України.
- 6 жовтня — Міжнародний день лікаря, День архітектора.
- 7 жовтня — Всесвітній день бавовни.
- 8 жовтня — День юриста.
- 9 жовтня — Всесвітній день пошти, День захисту зору, День ріелтора.
- 10 жовтня — Всесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації та метрології.
- 11 жовтня — Міжнародний день дівчат.
- 12 жовтня — День художника, День профспілок України, Всесвітній день економіста, День працівників Держсанепідслужби.
- 13 жовтня — Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих.
- 14 жовтня — Міжнародний день стандартизації.
- 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, День чистих рук.
- 16 жовтня — Всесвітній день продовольства, День шефа, День анестезіолога, День алерголога.
- 17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю.
- 18 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості, День цукерок, День краватки.
- 19 жовтня — День працівників харчової промисловості, Всеукраїнський день відповідальності людини.
- 20 жовтня — День боротьби проти раку молочної залози, День кухаря, Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день боротьби з остеопорозом.
- 22 жовтня — Всесвітній день людей з вадами мовлення.
- 23 жовтня — День працівників реклами.
- 24 жовтня — День ООН, Всесвітній день інформації про розвиток.
- 25 жовтня — День маркетолога, День капелана, День виробника кабельно-провідникової продукції.
- 26 жовтня — День автомобіліста і дорожника.
- 27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, День української писемності та мови.
- 28 жовтня — День звільнення України від нацистських загарбників, Міжнародний день анімації, День дідусів і бабусь.
- 29 жовтня — День боротьби з інсультом, День фінансиста ЗСУ, День служби охорони.
- 31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день міст, День економії.