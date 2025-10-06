Жовтень традиційно багатий на важливі події, дати й професійні свята. Цього місяця українці вшановують День захисників і захисниць України, День територіальної оборони, День учителя, День української писемності та мови й чимало інших знакових подій. 

Факти ICTV дізнавалися, скільки робочих днів у жовтні та чи матимуть українці додаткові вихідні. 

Скільки вихідних у жовтні 

У жовтні 31 календарний день. Також є державні свята. Але у період воєнного стану діє Закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який скасовує перенесення робочих днів та додаткові вихідні.

Зараз дивляться

Тож у жовтні 2025 року тривалих святкових періодів не передбачено. Отже українці працюватимуть навіть на свята. 

Кількість вихідних днів у жовтні 2025 року – 8 (суботи й неділі). 

Відпочиватимемо: 5–6, 13–14, 18–19, 25–26 жовтня. 

Скільки робочих днів у жовтні 2025 року 

Кількість робочих днів у жовтні – 23. 

Працюватимемо: 1–4, 7–12, 15–17, 20–24, 27–31 жовтня. 

Календар свят жовтня 2025 року: 

  • 1 жовтня — День ветеранів та людей похилого віку, День захисників і захисниць України, День українського козацтва. 
  • 2 жовтня — Міжнародний день соціального педагога, Міжнародний день не насильства. 
  • 3 жовтня — Всесвітній день усмішки, День грибників. 
  • 5 жовтня — День працівників освіти, День кадровика, Всесвітній день учителя, День територіальної оборони України. 
  • 6 жовтня — Міжнародний день лікаря, День архітектора. 
  • 7 жовтня — Всесвітній день бавовни. 
  • 8 жовтня — День юриста. 
  • 9 жовтня — Всесвітній день пошти, День захисту зору, День ріелтора. 
  • 10 жовтня — Всесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації та метрології. 
  • 11 жовтня — Міжнародний день дівчат. 
  • 12 жовтня — День художника, День профспілок України, Всесвітній день економіста, День працівників Держсанепідслужби. 
  • 13 жовтня — Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих. 
  • 14 жовтня — Міжнародний день стандартизації. 
  • 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, День чистих рук. 
  • 16 жовтня — Всесвітній день продовольства, День шефа, День анестезіолога, День алерголога. 
  • 17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю. 
  • 18 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості, День цукерок, День краватки. 
  • 19 жовтня — День працівників харчової промисловості, Всеукраїнський день відповідальності людини. 
  • 20 жовтня — День боротьби проти раку молочної залози, День кухаря, Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день боротьби з остеопорозом. 
  • 22 жовтня — Всесвітній день людей з вадами мовлення. 
  • 23 жовтня — День працівників реклами. 
  • 24 жовтня — День ООН, Всесвітній день інформації про розвиток. 
  • 25 жовтня — День маркетолога, День капелана, День виробника кабельно-провідникової продукції. 
  • 26 жовтня — День автомобіліста і дорожника. 
  • 27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, День української писемності та мови. 
  • 28 жовтня — День звільнення України від нацистських загарбників, Міжнародний день анімації, День дідусів і бабусь. 
  • 29 жовтня — День боротьби з інсультом, День фінансиста ЗСУ, День служби охорони. 
  • 31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день міст, День економії. 
Читайте також
Церковний календар на жовтень 2025: свято Покрови та повний перелік важливих дат
церковний календар на жовтень 2025

Пов'язані теми:

Календар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.