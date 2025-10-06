Жовтень традиційно багатий на важливі події, дати й професійні свята. Цього місяця українці вшановують День захисників і захисниць України, День територіальної оборони, День учителя, День української писемності та мови й чимало інших знакових подій.

Факти ICTV дізнавалися, скільки робочих днів у жовтні та чи матимуть українці додаткові вихідні.

Скільки вихідних у жовтні

У жовтні 31 календарний день. Також є державні свята. Але у період воєнного стану діє Закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який скасовує перенесення робочих днів та додаткові вихідні.

Тож у жовтні 2025 року тривалих святкових періодів не передбачено. Отже українці працюватимуть навіть на свята.

Кількість вихідних днів у жовтні 2025 року – 8 (суботи й неділі).

Відпочиватимемо: 5–6, 13–14, 18–19, 25–26 жовтня.

Скільки робочих днів у жовтні 2025 року

Кількість робочих днів у жовтні – 23.

Працюватимемо: 1–4, 7–12, 15–17, 20–24, 27–31 жовтня.

Календар свят жовтня 2025 року:

1 жовтня — День ветеранів та людей похилого віку, День захисників і захисниць України, День українського козацтва.

2 жовтня — Міжнародний день соціального педагога, Міжнародний день не насильства.

3 жовтня — Всесвітній день усмішки, День грибників.

5 жовтня — День працівників освіти, День кадровика, Всесвітній день учителя, День територіальної оборони України.

6 жовтня — Міжнародний день лікаря, День архітектора.

7 жовтня — Всесвітній день бавовни.

8 жовтня — День юриста.

9 жовтня — Всесвітній день пошти, День захисту зору, День ріелтора.

10 жовтня — Всесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації та метрології.

11 жовтня — Міжнародний день дівчат.

12 жовтня — День художника, День профспілок України, Всесвітній день економіста, День працівників Держсанепідслужби.

13 жовтня — Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих.

14 жовтня — Міжнародний день стандартизації.

15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, День чистих рук.

16 жовтня — Всесвітній день продовольства, День шефа, День анестезіолога, День алерголога.

17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю.

18 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості, День цукерок, День краватки.

19 жовтня — День працівників харчової промисловості, Всеукраїнський день відповідальності людини.

20 жовтня — День боротьби проти раку молочної залози, День кухаря, Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день боротьби з остеопорозом.

22 жовтня — Всесвітній день людей з вадами мовлення.

23 жовтня — День працівників реклами.

24 жовтня — День ООН, Всесвітній день інформації про розвиток.

25 жовтня — День маркетолога, День капелана, День виробника кабельно-провідникової продукції.

26 жовтня — День автомобіліста і дорожника.

27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, День української писемності та мови.

28 жовтня — День звільнення України від нацистських загарбників, Міжнародний день анімації, День дідусів і бабусь.

29 жовтня — День боротьби з інсультом, День фінансиста ЗСУ, День служби охорони.

31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день міст, День економії.

