СБУ задержала 16-летнего агента РФ, который вербовал подростков для терактов в Украине
В Европе задержали 16-летнего харьковчанина, который по заказу РФ подыскивал украинских школьников для совершения терактов на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как действовал несовершеннолетний агент РФ
Расследование выяснило, что российским пособником оказался подросток, который уехал в ЕС осенью 2024 года.
Там он начал искать легкий заработок на каналах в Telegram, в результате чего попал в поле зрения российских спецслужб.
Враг завербовал юношу и поручил ему подыскивать исполнителей заказных терактов на территории Украины.
– Зная “кандидатов”, злоумышленник передал их на прямой контакт с российскими спецслужбами, которые проводили с ними инструктаж. Двое из завербованных им агентов – 15-летние жители Харькова, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города, – подчеркнули в ведомстве.
По информации СБУ, одна из завербованных забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ и начинил его металлическими гайками.
Затем они вместе заложили взрывчатку на местах запланированных терактов.
Как СБУ задерживала российских агентов
Сообщается, что обоих завербованных 16-летним “куратором” агентов Кремля задержали сразу после того, как спецслужбы РФ дистанционно активировали спрятанное СВУ.
– Установлено, что для осуществления еще одного взрыва несовершеннолетний резидент привлек свою 21-летнюю знакомую, уроженку из прифронтовой Константиновки. В начале этого года она прибыла в Одесскую область, арендовала квартиру, где изготовила СВУ из пластида, и заложила его вблизи админздания ТЦК, – рассказали в ведомстве.
В СБУ добавили, что ту фигурантку тогда успели задержать на горячем, что позволило предотвратить теракт.
Самого же харьковчанина, который вербовал в Украине исполнителей терактов, задержали на западной границе нашего государства, куда он был доставлен польскими правоохранителями в связи с принудительным возвращением на территорию Украины.
В чем обвиняют агента РФ
На основании собранных доказательств следователи СБУ обвинили доставленного из ЕС российского агента в пособничестве в совершении террористических актов по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).
Злоумышленника взяли под стражу, ему грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация всего имущества.