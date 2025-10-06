В Европе задержали 16-летнего харьковчанина, который по заказу РФ подыскивал украинских школьников для совершения терактов на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как действовал несовершеннолетний агент РФ

Расследование выяснило, что российским пособником оказался подросток, который уехал в ЕС осенью 2024 года.

Там он начал искать легкий заработок на каналах в Telegram, в результате чего попал в поле зрения российских спецслужб.

Враг завербовал юношу и поручил ему подыскивать исполнителей заказных терактов на территории Украины.

– Зная “кандидатов”, злоумышленник передал их на прямой контакт с российскими спецслужбами, которые проводили с ними инструктаж. Двое из завербованных им агентов – 15-летние жители Харькова, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города, – подчеркнули в ведомстве.

По информации СБУ, одна из завербованных забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ и начинил его металлическими гайками.

Затем они вместе заложили взрывчатку на местах запланированных терактов.

Как СБУ задерживала российских агентов

Сообщается, что обоих завербованных 16-летним “куратором” агентов Кремля задержали сразу после того, как спецслужбы РФ дистанционно активировали спрятанное СВУ.

– Установлено, что для осуществления еще одного взрыва несовершеннолетний резидент привлек свою 21-летнюю знакомую, уроженку из прифронтовой Константиновки. В начале этого года она прибыла в Одесскую область, арендовала квартиру, где изготовила СВУ из пластида, и заложила его вблизи админздания ТЦК, – рассказали в ведомстве.

В СБУ добавили, что ту фигурантку тогда успели задержать на горячем, что позволило предотвратить теракт.

Самого же харьковчанина, который вербовал в Украине исполнителей терактов, задержали на западной границе нашего государства, куда он был доставлен польскими правоохранителями в связи с принудительным возвращением на территорию Украины.

В чем обвиняют агента РФ

На основании собранных доказательств следователи СБУ обвинили доставленного из ЕС российского агента в пособничестве в совершении террористических актов по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленника взяли под стражу, ему грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация всего имущества.

