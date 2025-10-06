В Європі затримали 16-річного харків’янина, який на замовлення РФ підшуковував українських школярів для скоєння терактів на території України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як діяв неповнолітній агент РФ

Розслідування з’ясувало, що російським поплічником виявився підліток, який поїхав до ЄС восени 2024 року.

Зараз дивляться

Там він почав шукати легкого заробітку на каналах в Telegram, в результаті чого потрапив у поле зору російських спецслужб.

Ворог завербував юнака і доручив йому підшуковувати виконавців замовних терактів на території України.

– Знаючи “кандидатів”, зловмисник передав їх на прямий контакт із російськими спецслужбами, які проводили з ними інструктаж. Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які в грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста, – наголосили у відомстві.

За інформацією СБУ, одна із завербованих забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самостійно виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками.

Потім вони разом заклали вибухівку на місцях запланованих терактів.

Як СБУ затримувала російських агентів

Повідомляється, що обох завербованих 16-річним “куратором” агентів Кремля затримали одразу після того, як спецслужби РФ дистанційно активували захований СВП.

– Встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки. На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду, та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК, – розповіли у відомстві.

В СБУ додали, що ту фігурантку тоді встигли затримати на гарячому, що дозволило запобігти теракту.

Самого ж харків’янина, який вербував в Україні виконавців терактів, затримали на західному кордоні нашої держави, куди він був доставлений польськими правоохоронцями у зв’язку з примусовим поверненням на територію України.

В чому звинувачують агента РФ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ звинуватили доставленого з ЄС російського агента у пособництві у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Зловмисника забрали під варту, йому загрожує до 12 років тюрми та конфіскація усього майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.