Военная контрразведка СБУ задержала в Хмельницком 31-летнего местного безработного, который по заказу оккупантов наводил ракетно-дроновые удары РФ по объектам военной и критической инфраструктуры в западном регионе Украины.

Корректировал удары врага: что известно

Как рассказали в СБУ, предатель был завербован врагом в Telegram-каналах, где он пытался найти легкие заработки.

Сразу два сотрудника ФСБ ставили агенту различные задачи:

Сейчас смотрят

один требовал выявить и передать врагу геолокации аэродромов ВСУ;

другой ждал координаты опорных электроподстанций, которые оккупанты планировали уничтожить, чтобы обесточить регион.

— Фигурант также собирал координаты муниципальных учреждений и подразделений Нацполиции, а также пытался выявить частные автомобили правоохранителей для их возможного подрыва в будущем, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он снимал на видео местную электроподстанцию.

У него изъят смартфон с доказательствами переписки с оккупантами, а также фото и видео украинских объектов, которые агент собирался отправить в ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.