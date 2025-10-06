Ночью прогремели взрывы в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Взрывы в Феодосии сегодня, 6 октября: что известно

О первых взрывах в Крыму стали сообщать около 00:23. Впоследствии стало известно о работе противовоздушной обороны по беспилотникам.

В Telegram-каналах сообщали, что дроны атаковали военный аэродром Саки в Новофедоровке, где стоят самолеты российской авиации. Позже местные жители начали сообщать о взрывах в Евпатории и вблизи аэродрома Кача.

Местные жители сообщают, что атакована местная нефтебаза в Феодосии. Речь идет о Феодосийском нефтеперевалочном терминале.

На нефтебазе в Феодосии бушует настолько сильный пожар, что его видно с расстояния более 30 километров.

Сообщается, что эту нефтебазу уже не впервые атакуют дроны. После предыдущих ударов из 34 резервуаров с топливом целыми остались только 22.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

Фото: Exilenova+

