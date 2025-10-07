сБельгійська компанія Thales розробила боєголовку FZ123 для боротьби з масовими нальотами російських безпілотників.

Це – ракета, яка розвіює в повітрі хмару сталевих кульок, що уражають дрон, пише Business Insider.

Які характеристики ракети FZ123

Зазначається, що ракета FZ123 є дешевшим засобом для збиття безпілотників, аніж звичайні ракети ППО.

Зараз дивляться

Виробник зазначає, що ця зброя вже є в Україні і попит на неї – високий.

Ця ракета при підриві розпорошує тисячі крихітних сталевих кульок, створюючи “сталеву хмару”, радіус якої – близько 25 метрів. Розриваючись, вони уражають безпілотник чи навіть декілька.

Такі боєголовки встановлюють як на керовані 70-мм ракети з лазерним наведенням (типу FZ275 LGR/FZ-системи Thales), так і на некеровані версії, які скидають з гелікоптерів чи запускають з багатоствольних наземних установок.

За тактикою розробка схожа на дію дробового патрона, але з дальністю до кількох кілометрів під час запуску ракети з вертольота, сухопутних пускових установок або багатоствольних систем.

Ціна на боєголовку FZ123 є відносно невеликою, як для засобу для знищення безпілотників другого класу, зокрема – Шахедів, а також – БпЛА третього класу на відстані до трьох кілометрів.

Зазначається, що дрони-перехоплювачі українського виробництва коштують в середньому від 500 до $5 тис.

І хоча ракети FZ123 коштують дорожче, але вони значно дешевші за повноцінні зенітні ракети.

А завдяки уніфікованому калібру у 70 мм ця ракета зможе використовуватися з системами Vampire, які у складі Збройних сил України використовуються для перехоплення російських безпілотників.

Компанія позиціонує їх як проміжний засіб для захисту від масових атак безпілотників.

Нагадаємо, Україна підписала з Thales Belgium меморандум про спільне виробництво цих ракет ще торік.

Наразі для збиття дронів із близької відстані українські військові використовують переважно стрілецьку зброю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.