Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру в Прилуках Черниговской области.

Удар по энергетике в Прилуках

В результате удара поврежден один из энергетических объектов. Без электроснабжения одномоментно остались более 61 тысячи абонентов.

Об этом сообщают местные энергетики и подтверждает глава ОГА Василий Чаус.

– Сегодня утром целью врага стала Прилуччина. Снова имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно остались более 61 тысячи абонентов, – сообщили в АО Черниговоблэнерго.

Специалисты оперативно приступили к восстановлению и уже начали постепенно восстанавливать потребителей.

– Энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже восстанавливают потребителей. Поэтому просим немного подождать! Делаем все, чтобы свет как можно быстрее вернулся в ваши дома, – отметили в компании.

Графики отключений света в Черниговской области

Глава Черниговской ОГА Василий Чаус сообщил, что в области сегодня будут действовать графики почасовых отключений, однако в случае стабилизации ситуации ограничения могут быть скорректированы.

– Сегодня в области будут действовать графики почасовых отключений. В случае благоприятной ситуации энергетики дополнительно уменьшат объем ограничений. В Прилуках часть абонентов остаются без электричества из-за вражеской атаки – службы работают для оперативного восстановления, – отметил Чаус.

Энергетики напомнили гражданам о необходимости соблюдения информационной тишины и мер безопасности во время атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

