Уранці ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру у Прилуках Чернігівської області.

Удар по енергетиці в Прилуках

Внаслідок удару пошкоджено один з енергетичних об’єктів. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів.

Про це повідомляють місцеві енергетики та підтверджує очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

– Сьогодні зранку ціллю ворога стала Прилуччина. Знову маємо влучання в енергетичний об’єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів, – повідомили в АТ Чернігівобленерго.

Фахівці оперативно розпочали відновлення й уже почали поступово заживлювати споживачів.

– Просимо трішки зачекати! Робимо усе, щоб світло якнайшвидше повернулося у ваші оселі, – зазначили в компанії.

Графіки відключень світла на Чернігівщині

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що в області сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень, однак у разі стабілізації ситуації обмеження можуть бути скориговані.

– Сьогодні в області діятимуть графіки погодинних відключень. У разі сприятливої ситуації енергетики додатково зменшуватимуть обсяг обмежень. У Прилуках частина абонентів залишається знеструмленою через ворожу атаку — служби працюють для оперативного відновлення, – зазначив Чаус.

Енергетики нагадали громадянам про необхідність дотримання інформаційної тиші та заходів безпеки під час атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

