В селе Сичневое в Днепропетровской области бойцы 141-й отдельной механизированной бригады (141 ОМБр) провели успешные штурмовые действия, соответствующие кадры появились в сети.

Силы обороны показали кадры успешного штурма с Сичневого на Днепропетровщине

В Telegram-канале 141 ОМБр обнародовали видео с сообщением, в котором говорится, что результатом операции стали значительные потери противника. Бойцы штурмового подразделения Шквал уничтожили 50 российских захватчиков, еще восемь были взяты в плен.

— Эта операция – доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю, — сообщили в бригаде.

Официального подтверждения информации со стороны Генерального штаба Украины пока нет.

3 октября аналитики проекта DeepState информировали, что Силы Обороны Украины провели зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого на Днепропетровщине. Со ссылкой на источники аналитики сообщили, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу три села на Днепропетровщине, еще одно село зачистило 141 ОМБр.

– Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Продолжаются меры по стабилизации, — сообщали в DeepState.

Кроме того, говорилось, что российские захватчики возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Январское, однако украинские военные не дают врагу закрепиться.

