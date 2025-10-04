На Лиманском направлении обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ситуация в районе населенного пункта Ямполь

В районе населенного пункта Ямполь обстановка стабилизирована, сообщил Сырский. Он отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Там подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии Украины проводят ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника.

На Добропольском направлении украинские военные повышают эффективность поражения мест скопления противника, уничтожая его логистику.

Общие потери захватчиков за сутки там составляют 47 человек, из них безвозвратные — 32.

С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполье оккупанты потеряли около 3520 человек, из них уничтожено — 1988. Кроме того, поражено или уничтожено 991 единицу вооружения и военной техники РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на Добропольском направлении Силы обороны Украины восстановили контроль в семи населенных пунктах, а еще девять зачистили от российских диверсионно-разведывательных групп.

