На Лиманском направлении обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ситуация в районе населенного пункта Ямполь

В районе населенного пункта Ямполь обстановка стабилизирована, сообщил Сырский. Он отработал в органах военного управления и воинских частях, которые действуют на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Там подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии Украины проводят ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника.

Сейчас смотрят
ямпіль на карті

Фото: deep state

На Добропольском направлении украинские военные повышают эффективность поражения мест скопления противника, уничтожая его логистику.

Общие потери захватчиков за сутки там составляют 47 человек, из них безвозвратные — 32.

С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполье оккупанты потеряли около 3520 человек, из них уничтожено — 1988. Кроме того, поражено или уничтожено 991 единицу вооружения и военной техники РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области на Добропольском направлении Силы обороны Украины восстановили контроль в семи населенных пунктах, а еще девять зачистили от российских диверсионно-разведывательных групп.

Читайте также
Каким может быть осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ прокомментировали
російські солдати

Связанные темы:

Война в УкраинеДонецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.