Верховная Рада Украины приняла постановление №14301, которым подтвердила невозможность проведения местных выборов во время военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За документ проголосовали 308 народных депутатов.

Парламент проголосовал за постановление №14301

Постановление предусматривает непрерывность работы местных советов и председателей, избранных на законных выборах, они будут оставаться на должностях до проведения новых выборов после окончания войны.

– Признана невозможность проведения местных выборов во время военного положения из-за отсутствия гарантий соблюдения демократических стандартов и безопасности участников избирательного процесса, – говорится в тексте документа.

В постановлении также отмечено, что ответственность за невозможность выборов возложена на государство-агрессор Российскую Федерацию.

Парламент подчеркнул важность принципа непрерывности власти, ведь стабильная работа органов местного самоуправления является критической для обеспечения обороны, порядка и жизнедеятельности общин.

После завершения военного положения решение о проведении новых местных выборов будет приниматься в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и действующими законами Украины.

В документе также содержится призыв к международному сообществу поддержать непрерывность местных властей в Украине во время продолжающейся агрессии России.

Ранее президент Украины заявлял, что обратится в парламент с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

