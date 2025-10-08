Местных выборов не будет до завершения войны: Рада проголосовала за постановление №14301
Верховная Рада Украины приняла постановление №14301, которым подтвердила невозможность проведения местных выборов во время военного положения.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За документ проголосовали 308 народных депутатов.
Парламент проголосовал за постановление №14301
Постановление предусматривает непрерывность работы местных советов и председателей, избранных на законных выборах, они будут оставаться на должностях до проведения новых выборов после окончания войны.
– Признана невозможность проведения местных выборов во время военного положения из-за отсутствия гарантий соблюдения демократических стандартов и безопасности участников избирательного процесса, – говорится в тексте документа.
В постановлении также отмечено, что ответственность за невозможность выборов возложена на государство-агрессор Российскую Федерацию.
Парламент подчеркнул важность принципа непрерывности власти, ведь стабильная работа органов местного самоуправления является критической для обеспечения обороны, порядка и жизнедеятельности общин.
После завершения военного положения решение о проведении новых местных выборов будет приниматься в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и действующими законами Украины.
В документе также содержится призыв к международному сообществу поддержать непрерывность местных властей в Украине во время продолжающейся агрессии России.
Ранее президент Украины заявлял, что обратится в парламент с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.