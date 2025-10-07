Австралия передала Украине уникальные археологические артефакты, незаконно вывезенные в 2023 году.

Находку удалось вернуть благодаря сотрудничеству украинских и австралийских таможенных служб и органов охраны культурного наследия, сообщили в МИД Украины.

Возвращение украинских артефактов из Австралии: что известно

В Австралии были обнаружены уникальные археологические артефакты из Украины — височная подвеска, которая, вероятно, принадлежит к традиционным украшениям ямной культурно-исторической общины III тысячелетия до нашей эры, наконечник стрелы, датированный XII-XIII веками.

Эти объекты были незаконно вывезены из Украины и попали в Австралию в конце 2023 года. Их перехватили при прибытии в Сидней благодаря совместным действиям украинской и австралийской таможни, а также Управления по делам искусств.

Впоследствии артефакты были конфискованы в соответствии с законом Австралии о защите движимого культурного наследия 1986 года.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность правительству Австралии за сотрудничество в перехвате контрабанды, противодействии преступлению и содействии в сохранении и возвращении уникальных украинских артефактов.

— Возвращение украинских артефактов — это важный компонент восстановления исторической справедливости и подтверждение исторической преемственности Украины. Это особенно важно в условиях, когда Россия ведет против Украины геноцидную войну и пытается стереть нашу историю, — заявил министр.

Он подчеркнул, что возвращение культурных ценностей является не только восстановлением отдельных моментов прошлого, но и восстановлением права Украины на собственную память, достоинство и культурную преемственность, что составляет неотъемлемую часть борьбы за свободу и будущее.

