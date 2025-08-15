С Днем археолога 2025: поздравления для тех, кто находит ответы на вопросы прошлого

День археолога в Украине отмечают ежегодно 15 августа. Это праздник людей, которые исследуют прошлое: выезжают в экспедиции, проводят раскопки, работают с музейными коллекциями и спасают памятники от уничтожения.

Официально День археолога был введен в 2008 году, однако традиция праздновать эту дату возникла еще в середине XX века и связана именно с украинской археологией.

В этот день поздравляют всех, кто посвятил себя изучению истории через артефакты и открытия. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем археолога 2025 в картинках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

День археолога 2025 – поздравления в открытках

В нашей подборке вы найдете открытки, которые будет уместно отправить коллеге, ученому или студенту-практиканту.

День археолога 2025 – поздравления в стихах

Археолог, пусть твой труд

Дарит новые находки,

К цели пусть ведет маршрут,

Чтобы удались раскопки!

***

Археологов сегодня

Поздравляем мы в их день.

Тех, кому загадки мира

Разгадать всегда не лень.

Плодотворной вам работы,

Новых, значимых побед.

Чтоб смогли раскрыть все тайны,

Что хранятся сотни лет.

***

Ты прошлого ищешь разгадки,

Сметаешь пылинки веков,

И к экспедициям

Всегда археолог готов.

Желаю открытий-сенсаций –

Со славою мировой!

Пусть древние цивилизации

Все тайны тебе откроют!

***

Пускай сбываются желания,

Азарт пускай не покидает,

История свои пусть тайны

Вам непременно открывает!

С Днем археолога!

День археолога 2025 – поздравления в прозе

Поздравляю с Днем археолога! Желаю интересных раскопок и находок, а еще – стабильной погоды! Пусть все, что вы открываете, находит свое место в истории!

***

С праздником! Пусть работа приносит удовольствие, а каждый новый участок дарит открытия. Желаю сил, вдохновения и удовольствия от процесса поиска реликвий!

***

С Днем археолога! Пусть исследования приводят к новым знаниям, а ежедневная работа будет результативной и увлекательной! Спасибо за то, что открываете прошлое современникам!

***

Искренне поздравляю с Днем археолога! Желаю, чтобы в каждой экспедиции что-то приятно удивляло, а в каждом дне находилось место для радости. Пусть все, что вы делаете, имеет вес и смысл!

***

Поздравляю с праздником! Пусть все идет по плану, погода не подводит, а под слоем почвы всегда ждет что-то ценное и удивительное!

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.