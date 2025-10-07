Австралія передала Україні унікальні археологічні артефакти, незаконно вивезені у 2023 році.

Знахідку вдалося повернути завдяки співпраці українських і австралійських митних служб та органів охорони культурної спадщини, повідомили в МЗС України.

Повернення українських артефактів з Австралії: що відомо

В Австралії було виявлено унікальні археологічні артефакти з України – скроневу підвіску, що, ймовірно, належить до традиційних прикрас ямної культурно-історичної спільноти III тисячоліття до нашої ери, наконечник стріли, датований XII-XIII століттями.

Ці об’єкти були незаконно вивезені з України та потрапили до Австралії наприкінці 2023 року. Їх перехопили під час прибуття до Сіднея завдяки спільним діям української та австралійської митниць, а також Управління у справах мистецтв.

Згодом артефакти були конфісковані відповідно до закону Австралії про захист рухомої культурної спадщини 1986 року.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив подяку уряду Австралії за співпрацю у перехопленні контрабанди, протидії злочину та сприяння у збереженні й поверненні унікальних українських артефактів.

– Повернення українських артефактів – це важливий компонент відновлення історичної справедливості та підтвердження історичної тяглості України. Це особливо важливо в умовах, коли Росія веде проти України геноцидну війну та намагається стерти нашу історію, – заявив міністр.

Він наголосив, що повернення культурних цінностей є не лише відновленням окремих моментів минулого, а й відновленням права України на власну пам’ять, гідність і культурну тяглість, що становить невід’ємну частину боротьби за свободу та майбутнє.

