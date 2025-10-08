На заседании 8 октября Верховная Рада не поддержала ни одного из кандидатов на должности судей Конституционного суда, предложенных совещательной группой экспертов.

Об этом стало известно по трансляции парламентского заседания.

Рада провалила голосование по судьям КС

Ни один из четырех претендентов не набрал необходимый минимум в 226 голосов.

Кандидатуру директора Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции Захара Тропина поддержали 224 народных депутата.

За Оксану Клименко, главную научную консультантку Исследовательской службы ВР по вопросам правовой политики, проголосовали 93 депутата.

Юлию Кириченко, члена правления Центра политико-правовых реформ, поддержали 126 народных избранников.

Меньше голосов (74) получил прокурор Офиса генерального прокурора Тарас Цимбалистый.

Поскольку ни один кандидат не получил необходимую поддержку, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил объявить новый конкурс на замещение вакантных должностей судей КСУ по парламентской квоте.

По закону в состав Конституционного суда входят 18 судей: по шесть назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей.

Ранее, 27 июня, Президент Владимир Зеленский назначил по своей квоте юриста Александра Водянникова.

После этого количество судей КСУ возросло до 12, что позволило восстановить кворум, которого не было с января 2025, когда у трех судей завершился срок полномочий.

