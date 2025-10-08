На засіданні 8 жовтня Верховна Рада України не підтримала жодного з кандидатів на посади суддів Конституційного суду, запропонованих дорадчою групою експертів.

Про це стало відомо з трансляції парламентського засідання.

Рада провалила голосування щодо суддів КС

Жоден із чотирьох претендентів не набрав необхідного мінімуму у 226 голосів.

Кандидатуру директора Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції Захара Тропіна підтримали 224 народні депутати.

За Оксану Клименко, головну наукову консультантку Дослідницької служби ВР з питань правової політики, проголосували 93 депутати.

Юлію Кириченко, членкиню правління Центру політико-правових реформ, підтримали 126 народних обранців.

Найменше голосів (74) отримав прокурор Офісу генерального прокурора Тарас Цимбалістий.

Оскільки жоден кандидат не отримав необхідної підтримки, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив оголосити новий конкурс на заміщення вакантних посад суддів КСУ за парламентською квотою.

Згідно із законом, до складу Конституційного суду входять 18 суддів: по шість призначають президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів.

Раніше, 27 червня, Президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою юриста Олександра Водяннікова.

Після цього кількість суддів КСУ зросла до 12, що дозволило відновити кворум, якого не було з січня 2025 року, коли у трьох суддів завершився термін повноважень.

