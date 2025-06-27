Зеленський призначив Водяннікова суддею Конституційного Суду України

Як зазначається, Водянніков раніше обіймав посаду координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Його призначення стало важливим кроком для забезпечення кворуму у КСУ: за інформацією на сайті суду, до цього призначення в його складі було лише 11 суддів, тоді як для повноцінного здійснення конституційного провадження необхідно щонайменше 12 суддів.

Конституційний Суд України формується із 18 суддів, по шість із яких призначають Президент, Верховна Рада та з’їзд суддів України за результатами конкурсного відбору.

Водянніков має багаторічний досвід роботи в юридичній сфері та міжнародних організаціях. Зокрема, він обіймав посади в Міністерстві юстиції України, працював консультантом Проєкту Світового банку, а з 2004 року понад 18 років був залучений до програм ОБСЄ в Україні на різних посадах – від наукового радника з питань верховенства права до старшого проєктного співробітника Програми підтримки ОБСЄ для України.