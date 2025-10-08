Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 8 жовтня: знищено ще 1 010 окупантів, два танки і 26 артсистем
Втрати ворога на 8 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 323-ту добу повномасштабної війни становлять 1 117 360 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 8 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 1178 370 (+1 010) осіб;
- танків – 11 240 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 324 (+5);
- артилерійських систем – 33 519 (+26);
- РСЗВ – 1 517 (+1);
- засобів ППО – 1 225 (+1);
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 965 (+401);
- крилатих ракет – 3 841;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 650 (+75);
- спеціальної техніки – 3 973.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
