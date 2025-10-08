Втрати ворога на 8 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 323-ту добу повномасштабної війни становлять 1 117 360 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 8 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 1178 370 (+1 010) осіб;
  • танків – 11 240 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 324 (+5);
  • артилерійських систем – 33 519 (+26);
  • РСЗВ – 1 517 (+1);
  • засобів ППО – 1 225 (+1);
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 965 (+401);
  • крилатих ракет – 3 841;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 650 (+75);
  • спеціальної техніки – 3 973.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

