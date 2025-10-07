Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий могут провести встречу в ближайшие недели.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире RMF FM.

Встреча Зеленского и Навроцкого: что известно

— Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит (Навроцкого, — Ред.) в Украину, и сейчас мы готовимся к этому, — рассказал Боднар.

Дипломат уточнил, что Украина ожидает получить график визита польского президента “в ближайшие дни”, однако конкретные даты пока не раскрываются.

Ожидается, что основной темой переговоров станет ситуация, связанная с безопасностью, поскольку Украина и Польша имеют общего врага — Россию.

— Польша сейчас также находится под угрозой со стороны России, и это не только дроны. Это дезинформация, это влияние разных стран ЕС, это Балтийское море, то есть много вещей, которые мы должны согласовать, а также усилить нашу оборону, — добавил Боднар.

Напомним, 25 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

Он добавил, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН.

С начала каденции Кароль Навроцкий ведет активную внешнеполитическую деятельность, проводя встречи с лидерами европейских и мировых государств.

