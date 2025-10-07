Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький можуть провести зустріч найближчими тижнями.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі RMF FM.

Зустріч Зеленського та Навроцького: що відомо

– Ми розмовляли з канцелярією президента, нам сказали, що після засідання ООН буде візит (Навроцького, – Ред.) в Україну, і зараз ми готуємося до цього, – розповів Боднар.

Дипломат уточнив, що Україна очікує отримати графік візиту польського президента “найближчими днями”, однак конкретні дати поки не розкриваються.

Очікується, що основною темою переговорів стане безпекова ситуація, оскільки Україна та Польща мають спільного ворога – Росію.

– Польща зараз також перебуває під загрозою з боку Росії, і це не тільки дрони. Це дезінформація, це вплив різних країн ЄС, це Балтійське море, тобто багато речей, які ми маємо узгодити, а також посилити нашу оборону, – додав Боднар.

Нагадаємо, 25 вересня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві.

Він додав, що вже мав можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН.

Від початку каденції Кароль Навроцький веде активну зовнішньополітичну діяльність, проводячи зустрічі з лідерами європейських та світових держав.

