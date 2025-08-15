Навроцкий отметил роль украинской армии в битве с большевиками 105 лет назад

Президент Польши Кароль Навроцкий в поздравлении ко Дню Вооруженных сил страны и годовщине победы в Варшавской битве отметил вклад украинской армии в отражении наступления большевиков в 1920 году.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Навроцкий вспомнил помощь украинцев в битве за Варшаву

– Сегодня мы отмечаем 105-ю годовщину великой победы Польши в Варшавской битве 1920 года. Польская армия вместе с украинскими войсками успешно отразила наступление Красной армии на запад, защитив Европу от коммунистической революции, – написал он.

Навроцкий отметил, что на протяжении веков российский империализм был смертельной угрозой для нашей свободы.

По его словам, польская политическая традиция учит, что российский экспансионизм основан на наследии внутреннего деспотизма, в котором единственным свободным человеком является сам правитель.

Он выразил убеждение, что поскольку российский деспотизм является врагом свободы, российский империализм можно победить только с помощью союза свободных народов.

– Свобода бесценна. Ее нельзя ни купить, ни продать. Ее нужно защищать. Это польская традиция, уходящая корнями в XV век, – написал он, упомянув также битвы под Оршей в 1514 году и под Клушино в 1610 году.

Он подчеркнул, что именно поэтому они не сдадутся российскому империализму и по этой причине поддерживают Украину в защите ее свободы – чтобы Европа снова стала целостной, свободной и мирной.

Кароль Навроцкий подчеркнул, что Россия не является непобедимой и непоколебимой.

Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принес президентскую присягу и официально вступил в должность. В своей речи он сказал, что будет поддерживать все усилия по модернизации польской армии.

