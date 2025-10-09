Сьогодні, 9 жовтня, Шевченківський районний суд Дніпра пом’якшив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд над Тищенком та Писаренком

Так, сьогодні у Шевченківському районному суді відбулося засідання у справі Миколи Тищенка та колишнього поліціянта Богдана Писаренка, яких обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен ГУР Міноборони Дмитра Мазохи.

На судовому засіданні мали дослідити протокол та відеозапис обшуку у квартирі народного депутата. Також розглянули питання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим.

На попередніх судових засіданнях Миколі Тищенку та Богдану Писаренку продовжили нічний домашній арешт на два місяці — до 21 жовтня. Обвинувачені взяли участь судовому засіданні у режимі онлайн.

Тепер суд призначив Миколі Тищенку та Богдану Писаренку запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 9 грудня. Наступне засідання суду заплановано на 10 листопада.

Що відомо про підозру Миколі Тищенку

20 червня 2024 року в соцмережах з’явилося відео, на якому у Дніпрі група невідомих людей у ​​формі напала на чоловіка у цивільному, коли той гуляв із дитиною. Виявилося, що постраждалий – це колишній боєць спецпідрозділу Kraken ГУР Дмитро Мазоха, а нападники – охоронці Тищенка.

Разом з охороною Тищенка був і співробітник київської поліції Богдан Писаренко, якого потім звільнили з поліції.

Тищенко заявляв, що колишній військовий нібито є начальником безпеки ботоферми та спровокував поліціянта на місці проведення слідчих дій.

25 червня 2024 року генеральний прокурор повідомив про підозру нардепу за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.

12 травня 2025 року нардепу Тищенку та поліціянту Писаренку призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Згодом цей запобіжний захід кілька разів продовжували.

