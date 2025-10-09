Верховная Рада поддержала создание Киберсил Вооруженных сил Украины. За высказались 255 нардепов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Киберсилы ВСУ: что известно

Соответствующий законопроект №12349 в первом чтении поддержали 255 народных депутатов во время пленарного заседания Рады в четверг, 9 октября.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что основными задачами создаваемых Киберсил ВСУ являются наращивание и эффективное применение возможностей киберсдерживания, получение ВСУ военного преимущества над противником и ослабление его возможностей путем проведения операций в электромагнитном спектре и киберпространстве.

Законопроект предусматривает возможность привлечения гражданских лиц (киберрезервистов) в состав Киберсил ВСУ во время проведения мероприятий по киберсдерживанию.

Речь идет о подготовленных гражданах, которые имеют необходимые знания и навыки для выполнения задач киберобороны и могут оперативно присоединяться к работе военных киберподразделений.

В отличие от призывников, военнообязанных или резервистов, киберрезервисты не получают статус военнослужащих. Их привлечение к Киберсилам ВСУ может иметь временный или периодический характер и базируется на личных профессиональных навыках и мотивации к защите Украины.

Согласно законопроекту, Киберсилы будут действовать под военным руководством главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне – под общим руководством президента Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что принятие этого законопроекта и поддержка инициативы ВСУ по созданию Киберсил и развитию эффективных боевых способностей в отдельном операционном домене – в киберпространстве – ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором.

