Главное управление разведки Минобороны Украины во второй раз успешно взломало серверы и получило полный доступ ко всем компьютерам и внутренней документации оккупационных властей Крыма.

Об этом со ссылкой на собственные источники в ГУР сообщают украинские СМИ.

Кибератака ГУР по Крыму: что удалось узнать

Отмечается, что всего удалось получить более 100 Тб разведданных, среди которых служебная переписка оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, рабочая документация и переписка между российскими министерствами и службами, функционирующими на аннексированном полуострове.

Сейчас смотрят

Также разведчики получили большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

Кроме прочего, ГУР получило списки с именами несовершеннолетних, которых вывозили в Крым и на территорию соседней России. Речь идет, в том числе, об анкетных данных детей, опекунов и местах их проживания или учебы.

Информация была передана правоохранительным органам для расследования военных преступлений по похищению украинских детей.

Какие еще документы получило ГУР

Киберспециалисты, как сообщается, получили и много другой информации, касающейся войны против Украины.

Речь идет о списках военных РФ с персональными анкетными данными, информации об их родственниках, списках погибших и заключенных, решениях о выплатах “гробовых”, заявлениях от российских военных с просьбой выделить им землю в украинском Крыму.

Отдельные файлы служебной переписки между российскими министерствами на оккупированном полуострове и документы о многочисленных совещаниях подтвердили факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

В ГУР подчеркнули, что в прошлый раз, когда украинские киберспециалисты успешно проникли на серверы оккупантов, к Аксенову и его подчиненным приезжали представители ФСБ. Они пытались выявить “крота”, но это им так и не удалось.

Напомним, предыдущий взлом киберспециалистами ГУР серверов в оккупированном Крыму произошел в июле этого года. Тогда разведке удалось получить новые доказательства похищения россиянами тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий.

Ожидается, что эта информация позволит найти и вернуть домой украинских детей, а причастных к военному преступлению – наказать.

По данным уполномоченной по правам ребенка Дарьи Герасимчук, по состоянию на конец марта 2023 года украинские власти знали о более чем 19,5 тыс. вывезенных в Россию детей. Однако точное количество рассчитать было трудно из-за оккупации.

В свою очередь россияне заявляют о якобы 700 тыс. «зарегистрированных» у них украинских детей. Некоторых из них отдали на усыновление в российские семьи.

В Стамбуле 2 июня на переговорах делегаций Украины и РФ удалось договориться о масштабном обмене пленными с возвращением в Украину детей, которых Россия украла с оккупированных территорий.

Тогда РФ получила списки детей, которых нужно вернуть. По словам президента Владимира Зеленского, это был первый раз, когда Москва признала факт депортации детей из Украины.

Читайте также
Депортация воспитанников дома ребенка в Херсоне: ОГПУ передала дело в суд
Руки матері і дитини

Источник: РБК-Украина, Суспільне

Связанные темы:

ГУРДепортацияКібератакаКрым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.