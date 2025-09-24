Главное управление разведки Минобороны Украины во второй раз успешно взломало серверы и получило полный доступ ко всем компьютерам и внутренней документации оккупационных властей Крыма.

Об этом со ссылкой на собственные источники в ГУР сообщают украинские СМИ.

Кибератака ГУР по Крыму: что удалось узнать

Отмечается, что всего удалось получить более 100 Тб разведданных, среди которых служебная переписка оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, рабочая документация и переписка между российскими министерствами и службами, функционирующими на аннексированном полуострове.

Также разведчики получили большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

Кроме прочего, ГУР получило списки с именами несовершеннолетних, которых вывозили в Крым и на территорию соседней России. Речь идет, в том числе, об анкетных данных детей, опекунов и местах их проживания или учебы.

Информация была передана правоохранительным органам для расследования военных преступлений по похищению украинских детей.

Какие еще документы получило ГУР

Киберспециалисты, как сообщается, получили и много другой информации, касающейся войны против Украины.

Речь идет о списках военных РФ с персональными анкетными данными, информации об их родственниках, списках погибших и заключенных, решениях о выплатах “гробовых”, заявлениях от российских военных с просьбой выделить им землю в украинском Крыму.

Отдельные файлы служебной переписки между российскими министерствами на оккупированном полуострове и документы о многочисленных совещаниях подтвердили факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

В ГУР подчеркнули, что в прошлый раз, когда украинские киберспециалисты успешно проникли на серверы оккупантов, к Аксенову и его подчиненным приезжали представители ФСБ. Они пытались выявить “крота”, но это им так и не удалось.

Напомним, предыдущий взлом киберспециалистами ГУР серверов в оккупированном Крыму произошел в июле этого года. Тогда разведке удалось получить новые доказательства похищения россиянами тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий.

Ожидается, что эта информация позволит найти и вернуть домой украинских детей, а причастных к военному преступлению – наказать.

По данным уполномоченной по правам ребенка Дарьи Герасимчук, по состоянию на конец марта 2023 года украинские власти знали о более чем 19,5 тыс. вывезенных в Россию детей. Однако точное количество рассчитать было трудно из-за оккупации.

В свою очередь россияне заявляют о якобы 700 тыс. «зарегистрированных» у них украинских детей. Некоторых из них отдали на усыновление в российские семьи.

В Стамбуле 2 июня на переговорах делегаций Украины и РФ удалось договориться о масштабном обмене пленными с возвращением в Украину детей, которых Россия украла с оккупированных территорий.

Тогда РФ получила списки детей, которых нужно вернуть. По словам президента Владимира Зеленского, это был первый раз, когда Москва признала факт депортации детей из Украины.

