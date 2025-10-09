Верховна Рада підтримала створення Кіберсил Збройних сил України. За висловилися 255 нардепи.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Кіберсили ЗСУ: що відомо

Відповідний законопроєкт №12349 у першому читанні підтримали 255 народних депутатів під час пленарного засідання Ради у четвер, 9 жовтня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що основними завданнями новостворюваних Кіберсил ЗСУ є нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування, здобуття ЗСУ військової переваги над противником і послаблення його спроможностей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі.

Законопроєкт передбачає можливість залучення цивільних осіб (кіберрезервістів) до складу Кіберсил ЗСУ під час проведення заходів із кіберстримування.

Йдеться про підготовлених громадян, які мають необхідні знання та навички для виконання завдань кібероборони і можуть оперативно долучатися до роботи військових кіберпідрозділів.

На відміну від призовників, військовозобов’язаних чи резервістів, кіберрезервісти не отримують статус військовослужбовців. Їхнє залучення до Кіберсил ЗСУ може мати тимчасовий або періодичний характер і базується на особистих фахових навичках та мотивації до захисту України.

Згідно із законопроєктом, Кіберсили діятимуть під військовим керівництвом головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом президента України.

Раніше у Генштабі ЗСУ заявляли, що ухвалення цього законопроєкту та підтримка ініціативи ЗСУ щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей в окремому операційному домені – в кіберпросторі – прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором.

