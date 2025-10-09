Россияне готовят провокации, связанные с обменом пленными, чтобы дискредитировать украинскую власть в глазах собственного народа.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами 8 октября.

Какие провокации с обменами готовит РФ

Президент подчеркнул, что переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией проходят сложно.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что согласно данным Службы внешней разведки Украины, агрессоры хотят наполнять списки украинцев для обмена только со своей стороны, несмотря на запросы Киева.

– И нам известно, что они хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, как будто украинская власть не забирает: заберите нас, вот мы в Беларуси, заберите нас. Готовятся такие российские провокации, – сообщил президент.

По его словам, это обычная попытка давления на Украину, но украинская сторона продолжит делать все, чтобы были реализованы предыдущие договоренности об обмене.

– Речь шла о разных этапах обмена. Работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой, – резюмировал глава украинского государства.

Напомним, 2 октября между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись 185 военных и 20 гражданских.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.