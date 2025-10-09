Росіяни готують провокації, пов’язані з обміном полоненими, щоб дискредитувати українську владу в очах власних людей.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Які провокації з обмінами готує РФ

Президент наголосив, що перемовини щодо обмінів полоненими між Україною та Росією проходять складно.

Він розповів, що згідно даних Служби зовнішньої розвідки України, агресори хочуть наповнювати списки українців на обмін тільки зі свого боку, незважаючи на запити Києва.

– І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації, – повідомив президент.

За його словами, це звичайна спроба тиску на Україну, але українська сторона продовжить робити все, щоб були реалізовані попередні домовленості про обміни.

– Йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому, – резюмував очільник української держави.

Нагадаємо, 2 жовтня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими – додому повернулися 185 військових і 20 цивільних.

