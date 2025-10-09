Поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян “протверезіти” й сісти за стіл переговорів.

Про це на зустрічі з журналістами 8 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про Томагавки для України

Голова української держави зазначив, що президент США Дональд Трамп “може дати Україні деякі далекобійні речі”, які точно посилять країну.

Зеленський розповів, що вперше порушував таке питання з Трампом восени минулого року в Нью-Йорку, коли той був тільки кандидатом у президенти.

— На останній зустрічі відмови не було, були обіцянки працювати на технічному рівні й розглядати таку можливість, – повідомив президент.

Президент звернув увагу, що питання постачання нової далекобійної зброї він порушував ще під час минулої адміністрації Джо Байдена, але тоді була відмова.

— Зараз важливий сигнал – посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива – Томагавки. Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів, – наголосив Зеленський.

Заява президента прозвучала після того, як Трамп публічно розкритикував витік інформації про запит України на ракети Tomahawk, який міститься в Плані перемоги Зеленського.

Однак український лідер підтвердив, що переговори про постачання далекобійної зброї тривають на технічному рівні.

