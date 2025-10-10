У ніч на 10 жовтня 2025 року Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 497 засобів повітряного нападу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Такі дані станом на ранок 10 жовтня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Зараз дивляться

Нічна атака на Україну 10 жовтня: що відомо

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу, з них 32 ракети та 465 БпЛА різних типів:

465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів), близько 200 із них – Шахеди;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал;

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

12 крилатих ракет Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною було збито або приглушено 420 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА,

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал,

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23,

9 крилатих ракет Іскандер-К,

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, чотири ворожі ракети не досягли своїх цілей. Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння уламків на семи локаціях.

Унаслідок атаки на Київ постраждали 12 осіб.

Вибухи також спричинили перебої з електропостачанням та водопостачанням на обох берегах Дніпра.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що відключення електроенергії зачепили всі райони міста.

Під час вибухів у Запоріжжі 10 жовтня загинув 7-річний хлопчик, його мати та ще декілька осіб отримали поранення.

Крім того, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема гідроелектростанцію, яка була вимкнена для безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.