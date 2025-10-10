Очередную террористическую атаку со стороны России по критической гражданской инфраструктуре Украины осудил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига осудил атаку РФ по инфраструктуре Украины

Глава МИД призвал всех партнеров решительно отреагировать на террористический удар РФ дронами и ракетами по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, в том числе энергетике.

— Путин сделал это 10 октября – в годовщину первой массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году. Это сознательная демонстрация того, что за три года он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать какую-либо содержательную дипломатию и мирные усилия, — написал он в X.

Сибига отметил, что Россия хуже ХАМАСа, ведь даже эта группировка согласилась на прекращение огня и мирные усилия. По его словам, Кремль продолжает бессмысленную войну, которую начал и которую не способен и не сможет выиграть.

– В результате этого массированного удара погиб 7-летний мальчик в Запорожье, десятки гражданских были ранены по всей стране. В Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепре и других регионах многие остаются без света из-за российских ударов по гражданским энергетическим объектам, — добавил он.

Кроме того, Сибига сообщил, что наши энергетики – настоящие герои, которые работают сейчас над восстановлением электроснабжения, но Украина нуждается в усиленной энергетической помощи от партнеров.

— Лишение людей электрики в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду по статье II (c) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы. Давление на Москву – единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным. Экономическое давление в виде жестких санкций, военное давление в виде более сильной поддержки Украины, политическое давление в виде полной изоляции, — добавил он.

Путин должен почувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее прекращения и что продолжение войны угрожает его режиму.

