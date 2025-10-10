Чергову терористичну атаку з боку Росії по критичній цивільній інфраструктурі України засудив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга засудив атаку РФ по інфраструктурі України

Глава МЗС закликав всіх партнерів рішуче відреагувати на терористичний удар РФ дронами та ракетами по критично важливих об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема енергетиці.

– Путін зробив це 10 жовтня – у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів і продовжує відкидати будь-яку змістовну дипломатію та мирні зусилля, – написав він у X.

Сибіга зазначив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть це угруповання погодилося на припинення вогню і мирні зусилля. За його словами, натомість Кремль продовжує безглузду війну, яку розпочав та яку не здатен і не зможе виграти.

– У результаті цього масованого удару загинув 7-річний хлопчик у Запоріжжі, десятки цивільних були поранені по всій країні. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без світла через російські удари по цивільних енергетичних об’єктах, – додав він.

Крім того, Сибіга зауважив, що наші енергетики – справжні герої, які наразі працюють над відновленням електропостачання, але Україна потребує посиленої енергетичної допомоги від партнерів.

– Позбавлення людей енергії в умовах зниження осінніх температур прирівнюється до геноциду за статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. Тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск у вигляді жорстких санкцій, військовий тиск у вигляді сильнішої підтримки України, політичний тиск у вигляді повної ізоляції, – додав він.

Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її припинення і що продовження цієї війни загрожує його режиму.

