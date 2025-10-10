Президент Владимир Зеленский заявил, что на многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий российского удара по энергетике. Он назвал его циничной и просчитанной атакой.

По словам главы государства, более 450 дронов и более 30 ракет были направлены против всего, что обеспечивает нормальную жизнь и чего россияне хотят лишить украинцев.

Зеленский о массированном обстреле РФ 10 октября

Президент сообщил, что на данный момент известно о более чем 20 пострадавших, которым оказывается необходимая помощь. Также в Запорожье в результате атаки погиб ребенок – Зеленский выразил соболезнования его родным и близким.

Он отметил, что в Киеве бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

Есть отключение электроэнергии в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской областях. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина.

Зеленский добавил, что все необходимые службы работают над восстановлением. Где нужно, действуют спасатели. Ему постоянно докладывают министр развития общин Алексей Кулеба, глава Минэнерго Светлана Гринчук, министр внутренних дел Игорь Клименко и руководители на местах.

– Именно гражданская, энергетическая инфраструктура – главная мишень российских ударов перед отопительным сезоном. Вместе мы можем защитить людей от этого террора. Нужны не пустые слова, а решительные действия – США, Европы, G7 – в реализации поставок ПВО, в санкциях, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает на реакцию на эту жестокость G20, всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Президент убежден, что мир может защититься от этих преступлений, и это обязательно добавит глобальной безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

