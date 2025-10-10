Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, как справедливо использовать замороженные российские активы для защиты от российской войны и восстановления жизни в Украине.

Как написал глава государства в своем Telegram-канале, решение, как это сделать, есть.

Зеленский о разговоре с Лагард

Президент сообщил, что ночь в Украине была тяжелой из-за очередной российской атаки, во время которой враг нанес удары по энергетической системе, применив более 450 дронов и десятки ракет, в том числе баллистических.

Сейчас смотрят

Он проинформировал о последствиях этого удара и отметил, что в разных регионах уже работают ремонтные бригады и энергетики. Глава государства подчеркнул, что Украина делает все для восстановления нормальной жизни и что Россия должна понести реальную ответственность за затягивание войны и попытки уничтожить жизнь.

– Обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы для защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине. Решение, как это сделать, есть. Спасибо за поддержку, – отметил он.

Зеленский добавил, что для этого должна быть достаточная политическая воля в Европе, ведь именно там сосредоточена большая часть этих активов.

По его словам, большинство партнеров нас в этом поддерживает, и Киев рассчитывает на действия. Он сказал, что договорились о тесном сотрудничестве с другими европейскими лидерами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.