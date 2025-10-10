Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської війни та відновлення життя в Україні.

Як написав глава держави у своєму Telegram-каналі, рішення, як це зробити, є.

Зеленський про розмову з Лагард

Президент повідомив, що ніч в Україні була важкою через чергову російську атаку, під час якої ворог завдав ударів по енергетичній системі, застосувавши понад 450 дронів і десятки ракет, зокрема балістичних.

Зараз дивляться

Він поінформував про наслідки цього удару та зазначив, що в різних регіонах уже працюють ремонтні бригади й енергетики. Глава держави наголосив, що Україна робить усе для відновлення нормального життя і що Росія має понести реальну відповідальність за затягування війни та спроби знищити життя.

– Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку, – зазначив він.

Зеленський додав, що для цього має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів.

За його словами, більшість партнерів нас у цьому підтримує, і Київ розраховує на дії. Він сказав, що домовилися про тісну співпрацю з іншими європейськими лідерами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.