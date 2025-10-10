Ночью и утром 10 октября российские войска осуществили массированную воздушную атаку на территорию Украины, в частности по городу Днепр и населенным пунктам области. Удар наносился ракетами различных типов и беспилотными летательными аппаратами.

Будут ли отключения света в Днепре, читайте в нашем материале.

Аварийные отключения света в Днепропетровской области: что известно

В Днепропетровской ОГА сообщили, что в результате ночных обстрелов было повреждено несколько объектов энергетической инфраструктуры, что вызвало проблемы со стабильностью электроснабжения. Из-за этого в настоящее время в регионе действуют аварийные отключения света.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук прокомментировал последние атаки России, отметив, что то, о чем предупреждал президент, — попытки РФ посеять хаос и оказать психологическое давление на украинцев через удары по энергетической инфраструктуре — уже происходит.

По его словам, война на истощение, которая продолжалась на фронте, теперь превращается в войну против мирного населения. Россия рассчитывает, что сложная зима, отсутствие тепла, света и воды могут сломить стойкость украинцев и ослабить позицию Украины на переговорах.

Лукашук призвал граждан быть готовыми к любым сценариям: держать заряженными телефоны, иметь павербанки, запасы необходимого и заранее знать, где расположены пункти незламності — их перечень доступен в приложении Дія.

В Днепре аварийные отключения света 10 октября приняты по указанию НЭК Укрэнерго. Об этом сообщили в компании ДТЭК Днепровские электросети.

В компании отметили, что во время аварийных отключений света в Днепре и области привычные графики не применяются. На данный момент сроки восстановления электроснабжения неизвестны, однако энергетики заверили, что об изменениях ситуации сообщат дополнительно, как только появится новая информация.

Ночная атака Украины 10 октября 2025 года: последствия атаки дронов и ракет

