Ночью и утром 10 октября российские войска осуществили массированную воздушную атаку на территорию Украины, в частности по городу Днепр и населенным пунктам области. Удар наносился ракетами различных типов и беспилотными летательными аппаратами.

Будут ли отключения света в Днепре, читайте в нашем материале.

Аварийные отключения света в Днепропетровской области: что известно

В Днепропетровской ОГА сообщили, что в результате ночных обстрелов было повреждено несколько объектов энергетической инфраструктуры, что вызвало проблемы со стабильностью электроснабжения. Из-за этого в настоящее время в регионе действуют аварийные отключения света.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук прокомментировал последние атаки России, отметив, что то, о чем предупреждал президент, — попытки РФ посеять хаос и оказать психологическое давление на украинцев через удары по энергетической инфраструктуре — уже происходит.

По его словам, война на истощение, которая продолжалась на фронте, теперь превращается в войну против мирного населения. Россия рассчитывает, что сложная зима, отсутствие тепла, света и воды могут сломить стойкость украинцев и ослабить позицию Украины на переговорах.

Лукашук призвал граждан быть готовыми к любым сценариям: держать заряженными телефоны, иметь павербанки, запасы необходимого и заранее знать, где расположены пункти незламності — их перечень доступен в приложении Дія.

В Днепре аварийные отключения света 10 октября приняты по указанию НЭК Укрэнерго. Об этом сообщили в компании ДТЭК Днепровские электросети.

В компании отметили, что во время аварийных отключений света в Днепре и области привычные графики не применяются. На данный момент сроки восстановления электроснабжения неизвестны, однако энергетики заверили, что об изменениях ситуации сообщат дополнительно, как только появится новая информация.

