Уночі та вранці 10 жовтня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на територію України, зокрема по місту Дніпро та населених пунктах області. Удар завдавали ракетами різних типів і безпілотними літальними апаратами.

Чи будуть відключення світла у Дніпрі, читайте в нашому матеріалі.

Аварійні відключення світла на Дніпропетровщині: що відомо

У Дніпропетровській ОДА повідомили, що внаслідок нічних обстрілів було пошкоджено кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, що спричинило проблеми зі стабільністю електропостачання. Через це наразі в регіоні діють аварійні відключення світла.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук прокоментував останні атаки Росії, зазначивши, що те, про що попереджав президент, — спроби РФ посіяти хаос і чинити психологічний тиск на українців через удари по енергетичній інфраструктурі — уже відбувається.

За його словами, війна на виснаження, яка тривала на фронті, тепер перетворюється на війну проти мирного населення. Росія розраховує, що складна зима, відсутність тепла, світла й води можуть зламати стійкість українців і послабити позицію України на переговорах.

Лукашук закликав громадян бути готовими до будь-яких сценаріїв: тримати зарядженими телефони, мати павербанки, запаси необхідного й заздалегідь знати, де розташовані пункти незламності — їхній перелік доступний у застосунку Дія.

У Дніпрі аварійні відключення світла 10 жовтня ухвалені за вказівкою НЕК Укренерго. Про це повідомили в компанії ДТЕК Дніпровські електромережі.

У компанії зазначили, що під час аварійних відключень світла у Дніпрі та області звичні графіки не застосовуються. Наразі терміни відновлення електропостачання невідомі, проте енергетики запевнили, що про зміни ситуації повідомлять додатково, щойно з’явиться нова інформація.

