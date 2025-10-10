Запроваджені аварійні відключення світла: Дніпро та область без електрики
Уночі та вранці 10 жовтня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на територію України, зокрема по місту Дніпро та населених пунктах області. Удар завдавали ракетами різних типів і безпілотними літальними апаратами.
Чи будуть відключення світла у Дніпрі, читайте в нашому матеріалі.
Аварійні відключення світла на Дніпропетровщині: що відомо
У Дніпропетровській ОДА повідомили, що внаслідок нічних обстрілів було пошкоджено кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, що спричинило проблеми зі стабільністю електропостачання. Через це наразі в регіоні діють аварійні відключення світла.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук прокоментував останні атаки Росії, зазначивши, що те, про що попереджав президент, — спроби РФ посіяти хаос і чинити психологічний тиск на українців через удари по енергетичній інфраструктурі — уже відбувається.
За його словами, війна на виснаження, яка тривала на фронті, тепер перетворюється на війну проти мирного населення. Росія розраховує, що складна зима, відсутність тепла, світла й води можуть зламати стійкість українців і послабити позицію України на переговорах.
Лукашук закликав громадян бути готовими до будь-яких сценаріїв: тримати зарядженими телефони, мати павербанки, запаси необхідного й заздалегідь знати, де розташовані пункти незламності — їхній перелік доступний у застосунку Дія.
У Дніпрі аварійні відключення світла 10 жовтня ухвалені за вказівкою НЕК Укренерго. Про це повідомили в компанії ДТЕК Дніпровські електромережі.
У компанії зазначили, що під час аварійних відключень світла у Дніпрі та області звичні графіки не застосовуються. Наразі терміни відновлення електропостачання невідомі, проте енергетики запевнили, що про зміни ситуації повідомлять додатково, щойно з’явиться нова інформація.